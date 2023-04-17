Новая разметка появится на аварийном участке во Владивостоке

Дорожники нанесли пунктиры будущей разметки. Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке дорожные службы нанесли пунктиры на аварийном участке от Некрасовского путепровода до Гоголя и в обратном направлении. В ближайшие дни на трассе появится новая разметка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пока что точная дата, когда дорожники нанесут разметку, неизвестна. Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе мэрии, все будет зависеть от погоды. Новые прерывистые линии появятся на улицах Некрасовская и Гоголя.

Разметка появится и на Гоголя. Фото: Ярослав ЮРИН

В 2021 году эту оживленную трассу расширили до трехполосной, чтобы уменьшить количество аварий. Однако вскоре новая разметка стерлась.

Напомним, что в приморской столице наносить разметки начали на десять дней раньше. Работы планировали 20 апреля, но из-за теплой погоды сроки перенесли на 10 апреля. Первые работы провела бригада муниципальной службы «Содержание городских территорий» в районе пешеходных зон на улице Басаргина, 15 и 16. Необходимую технику и оборудование закупили заранее, а на трассы будут наносить не только краску, но и термопластик.

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