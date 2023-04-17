В Артеме пьяный водитель, сбивший насмерть женщину, проведет пять лет в колонии

Приговор вынес Артемовский городской суд. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Артемовский городской суд приговорил к лишению свободы пьяного водителя, который в июле прошлого года сбил пешехода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Артемовского городского суда, ночью 17 июля 2022 года пьяный владелец «Сузуки Эскудо» ехал по улице Лазо и сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». От полученных травм жительница Приморья скончалась на месте аварии.

Суд признал мужчину виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения). Пять лет и шесть месяцев приморец проведет в колонии-поселении. Также на два года ему запретили заниматься работой, которая связана с управлением автомобиля.

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