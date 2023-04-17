Пьяный автомобилист устроил сокрушительное ДТП во Владивостоке

Последствия аварии. Фото: скриншот из видео.

Серьезная авария произошла минувшей ночью понедельника, 17 апреля. Рулевой универсала не справился с управлением и на полном ходу влетел в леерное ограждения. Об этом сообщил аварийный комиссар «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в районе дома по улице Некрасовская, 78. По неизвестным пока причинам водитель Honda Airwave не справился с управлением транспорта и врезался в леера. Удар был такой силы, что дальнейшее движение машина самостоятельно продолжить просто не могла.

На место оперативно прибыли аварийные комиссары и сотрудники полиции. По предварительной информации, водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения. Сам же виновник «сольного» ДТП не пострадал, чего не скажешь о транспорте.

Теперь разбираться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам. Более того, гражданину наверняка придется оплатить стоимость причиненного городскому имуществу ущерба.

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