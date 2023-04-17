На Чукотке экс-председатель Думы выписал сам себе многомиллионную премию

Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Фото: Даниил ОПАРИН

На Чукотке Следственный комитет завершил расследование уголовного дело в отношении бывшего председателя Думы автономного округа Александра Маслова. Его обвиняют в превышении своих должностных полномочий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с 2016 по 2021 год он выписал самому себе премии, сумма которых составила более 16,3 миллиона рублей. Следствие также считает, что из-за незаконно полученных денег экс-председателю на пожизненно установили ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости – на 289 тысяч больше, чем положено, однако во время предварительного расследования ее снизили.

Чтобы возместить причиненный округу ущерб, суд арестовал имущество Маслова на сумму более 46 миллионов рублей. Свою вину экс-председатель не признает, однако материалы уголовного дела по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий занимающим государственную должность субъекта РФ) направили в прокуратуру, в дальнейшем их направят в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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