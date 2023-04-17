Приморские электрические сети предложили работу молодым специалистам на ярмарке вакансий

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Сотрудники Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) пригласили выпускников технических факультетов на работу в приморский филиал ДРСК в рамках традиционной ярмарки вакансий «Карьера инженера», организованной Политехническим институтом Дальневосточного федерального университета.

Студенты заполнили анкеты соискателей, а также задали специалистам Приморских электрических сетей интересующие вопросы, касающиеся трудоустройства и возможности прохождения практики в крупнейшей территориально-сетевой организации Приморья.

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Сотрудники ознакомили студентов с преимуществами работы в компании. Среди них: официальное трудоустройство, достойный уровень заработной платы с ежегодной индексацией, компенсация 50% оплаты за тепло и электрическую энергию, насыщенная корпоративная жизнь и многое другое.

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Все выпускники прошлого года, которые заполнили анкету соискателя в рамках такого мероприятия, смогли пройти производственную практику в организации. А по завершении практики, желающие связать свою жизнь с энергетикой студенты сразу были трудоустроены по профессии.

Стоит отметить, что привлечение молодых кадров является важным направлением деятельности ДРСК. Компания открыта для молодых сотрудников и старается создать все необходимые условия для комфортной работы и самореализации персонала.

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