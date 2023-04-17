Выяснилось, смогут ли владивостокцы посетить кладбища в Родительский день

В 2023 году Родительский день приходится на 25 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро, 25 апреля, пройдет Родительский день. На Радоницу жители Владивостока отправляются на кладбища, к могилам родных и близких, чтобы привести места захоронения в порядок, а после – помянуть. Однако на последний вторник, на который и выпал Родительский день, запланирована акарицидная обработка кладбищ. Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» обратились в редакцию с вопросом: а можно ли будет посетить могилы родственников в такой важный день?

Напомним, с 17 по 25 апреля ограничили посещение городских кладбищ, речь идет о Лесном, Морском, Подножье, Центральном и Аяксе. В эти дни деревья, траву и другие зеленые насаждения обрабатывают от клещей, сезон которых в 2023 году начался аж 7 марта. Всего за месяц с людей успели снять несколько десятков паразитов.

Возвращаясь к обработке, отметим, что изначально мэрия заявила – визиты ограничены в утренние и вечерние часы. Мы уточнили интервал для посещения.

– Утром ограничено с 6 до 11 часов, вечером – с 18 часов. Лучше приезжать на кладбища в обеденное время, где-то с 13 часов и до 18-ти, – прокомментировали «КП – Владивосток» в городской администрации.

Дополним, что комплекс истребительных мероприятий уже стартовал. Так, в понедельник, 17 апреля, обработку начали в Покровском парке. Жителей и гостей Владивостока просят не гулять по газонам в течение трех дней.

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