Синоптики прогнозируют в Приморье дожди и снег в третьей декаде апреля

Температура воздуха может подняться до +20°C. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, какая погода ожидается в крае в последнюю декаду апреля. Также синоптик озвучил прогноз на Первомай. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Бориса Кубая, в начале и к концу третьей декады над Приморьем могут пройти атмосферные фронты, которые принесут с собой небольшие и умеренные дожди, а в горных районах ожидается мокрый снег. Температура воздуха обещает быть весенней от +7…+12°C до +20°C.

По предварительным данным, к 1 мая фронт покинет Приморье, поэтому в этот день ожидается хорошая погода.

Напомним, что известен прогноз на эту рабочую неделю. 18 апреля осадки не предвидятся, а на побережье ворвется туман. В середине недели на погоду повлияет циклон, который начнет смещаться с Северо-Восточного Китая на Хабаровский край.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.