В состоянии большой помойки: владивостокцы неприятно поражены видом Морского кладбища

Кладбища во Владивостоке завалены мусором. Фото: Telegram-канал @novosti_vdk

Жители Владивостока жалуются на состояние одного из старейших кладбищ города – Морского. На территории грязно и невозможно спокойно пройти к могилам. А в преддверии Родительского дня, когда многие люди отправляются к местам захоронения близких, проблема стала особо актуальной. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что сейчас происходит на территории.

Публикация с жалобой и фотоподтверждением появилась в Telegram-канале @novosti_vdk в воскресенье, 16 апреля:

– На могилках до сих пор лежат поваленные деревья, большие ветки. Убрать своими силами не всегда просто, надо привозить с собой пилу, распиливать и выносить по частям, – пишет приморец. – Видно, что за Морским кладбищем вообще никто не следит. Хозяина нет. По некоторым дорогам внутри кладбища в отдаленные направления невозможно проехать даже на джипе, дороги превратились в непреодолимую полосу препятствий. Всюду огромные кучи мусора.

Люди побывали на Морском кладбище в прошедшее воскресенье. Фото: Telegram-канал @novosti_vdk

В мэрии Владивостока корреспонденту «КП – Владивосток» ответили, что работы по уборке кладбищ уже ведутся – начали на прошлой неделе. Также, добавил представитель администрации, на территории проходили субботники…

В комментариях под постом жители приморской столицы подтверждают неприятное состояние участков:

– А действительно, кто ответственный за кладбище? С каждым годом все хуже и хуже. Морское завалено мусором, ветками, дорог нет. Ощущение, что территория бесхозная;

– Кладбище в состоянии большой помойки;

В мэрии заявили, что специалисты уже убирают территорий. Фото: Администрация Владивостока

– Кладбища в ужасном состоянии, это, конечно, факт. Лично я бы даже платила ежегодно какую-то сумму, чтобы администрация кладбища содержала все в чистоте. Но у меня резонный вопрос: кто весь этот мусор навалил? Сколько раз наблюдала, как тащат мешок с мусором до ближайшей стихийной кучи и бросают. Вниз отнести (где, кстати, мусор вывозят) руки отвалятся, похоже. Это я про Лесное кладбище. Сами же люди и гадят.

– Ради справедливости. Вчера (15 апреля) приезжал на Морское навести порядок на могилах своих родных. В районе крематория был порядок, и впервые во Владивостоке видел мусорный контейнер пустым и чистым.

Добавим, что во Владивостоке вовсю идет санитарный двухмесячник. За это время территорию наверняка приведут в порядок полностью.

К слову, Родительский день в 2023 году приходится на 25 апреля. Время посещений кладбищ временно ограничено в последний вторник месяца.

Работы начали на прошлой неделе. Фото: Администрация Владивостока

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