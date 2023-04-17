Вылетел из машины: авария на трассе под Находкой унесла жизнь мужчины

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция установила обстоятельства смертельного ДТП между поселками Душкино и Ливадия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жуткая авария произошла на трассе Душкино – Ливадия – Анна. 30-летний водитель Honda Fit двигался в сторону Ливадии, когда не справился с управлением транспорта и улетел с дороги в кювет. В процессе автомобиль перевернулся и приземлился на крышу. Судя по кадрам, сам водитель вылетел из машины на обочину.

На место сразу же прибыли сотрудники ДПС и бригада медиков. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, и скончался на месте аварии. Чуть позже стало известно, что водительского удостоверения у погибшего нет и никогда не было, обучения он не проходил.

Полиция уже организовала проверку, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

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