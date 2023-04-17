Во Владивостоке проблемный дом на Сафонова планируют достроить до конца этого года

На строительство направили около 78 миллионов. Фото: Корпорация развития Приморского края.

Во Владивостоке дом на Сафонова, 7, после рассмотрения документов от застройщика признали проблемным. В мае должны пройти строительно-монтажные работы, здание планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал директор Фонда поддержки обманутых дольщиков Дмитрий Праслов, правительство края направило около 78 миллионов, чтобы завершить строительство. По его словам, далее планируется поиск подрядчика, договор с которым заключат в мае. Сроки работ – шесть месяцев.

У жилого комплекса «Сафонов» довольно долгая история. «Красный губернатор» Андрей Ищенко начал возводить 14-этажный дом еще в 2016 году. Но люди так и не дождались завершения работ, ведь сроки постоянно переносились. Позже фирма и вовсе обанкротилась, и в 2021 году выручить приморцев вызвались представители Фонда помощи обманутых дольщиков, но предложенных денег для достройки ЖК не хватило, а Ищенко задержали, ему вменяют статью о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Тогда правительство края предложило решить проблему за счет бюджетных средств.

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