Дни открытых дверей проводит Примтеплоэнерго для школьников и студентов

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Школьники девятых классов общеобразовательной школы № 22 Углекаменского сельского поселения и студенты Приморского многопрофильного колледжа Партизанского городского округа с экскурсиями побывали на котельных Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

Как сообщил директор Партизанского филиала Примтеплоэнерго Игорь Сыч, учащимся продемонстрировали работу объектов теплоснабжения филиала, в том числе современной автоматизированной угольной котельной № 2/15 в Углекаменском сельском поселении. После проведения инструктажа по технике безопасности ребята увидели, как эксплуатируется современное оборудование, в том числе автоматизированные котлы, системы углеподачи, контроля параметров теплоснабжения, шлакозолоудаления и водоподготовки.

– Экскурсии на объекты Партизанского филиала Примтеплоэнерго для учащихся проходят регулярно. Особенно актуальны такие мероприятия для студентов, которые с удовольствием приходят на наши объекты для прохождения практики и в дальнейшем имеют возможность здесь трудоустроиться, – рассказал Игорь Сыч.

По информации генерального директора Примтеплоэнерго Владимира Малюшицкого, для молодых кадров на предприятии действует система наставничества: опытные специалисты обучают начинающих специалистов тонкостям профессии.

– Для активных ребят у нас хорошие перспективы карьерного роста. Есть возможность пройти переподготовку в учебном центре предприятия по таким профессиям, как машинист-кочегар, оператор котельной, слесарь-ремонтник, стропальщик, электромонтер, сливщик-разливщик и машинист насосных установок. Мы ждем молодых специалистов на нашем предприятии и готовы передавать опыт профессионалов молодому поколению, – уточнил Владимир Малюшицкий.

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