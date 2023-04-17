В Приморье выделят 800 миллионов рублей на ремонт дорог в Хасанском районе

Особое внимание власти уделят приведению в порядок трасс к популярным местам отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хасанском округе в Приморье стартовали работы по дорожному ремонту, рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства, на развитие инфраструктуры Хасанского округа направят более миллиарда рублей: 800 миллионов – на ремонт и содержание дорог в муниципалитете, более 170 миллионов – на трассу Раздольное – Хасан, более 300 миллионов – на обновление подъезда к Раздольному от федеральной трассы.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируется участок дороги Раздольное – Хасан со 114 по 122 километр. Особое внимание власти уделят приведению в порядок трасс к популярным местам отдыха, которых либо нет, либо они находятся в частной собственности.

Как поделились в агентстве по туризму Приморья, специалисты займутся проездами к берегу в бухтах Алеут, Лукина, Нарва, Баклан, Бойсман, к местам боевой славы на сопке Заозерная.

– Мы намерены планомерно заниматься улучшением качества жизни населения и созданием условий для ведения предпринимательской деятельности. Понимаем, что проблемы, которые копились десятилетиями, не решишь за год-два, – добавили в ведомстве.

Напомним, что в Приморье разрабатывают мастер-план по строительству федерального круглогодичного курорта, который появится в Хасанском округе.

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