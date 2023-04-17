Приморье показало высокие результаты по производству скота, птицы и строительству дачных домов в ДФО

В крае произвели 16,9 тысячи тонн скота и птицы. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Росстата за январь – февраль 2023 года Приморье остается лидером в сельском хозяйстве и строительстве жилья. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В январе – феврале 2023 года индекс промышленного производства в крае достиг 94,2%. По этому показателю в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха прирост составил 1,2%.

За два месяца в крае произвели 16,9 тысячи тонн скота и птицы – 134,9%, этот показатель стал лучшим в Дальневосточном федеральном округе и одним из самых высоких в России. Увеличилось также создание молока – 7,8 тысячи тонн (101%), и яиц – 28,9 миллиона штук (103,4%).

Не отстали и строители, объем работ составил 16,3 миллиарда рублей – почти на 14% больше, чем было в прошлом году. На 40,9% увеличились показатели по возведению дачных домов и достигли 267,5 квадратного метра. В этой сфере Приморье показало самый высокий результат в округе. Напомним, что за январь – март 2023 года край стал лидером по вводу жилья на Дальнем Востоке.

За два месяца оборот оптовой торговли превысил средние результаты по ДФО (110,8%) и по всей стране (86,6%), он достиг 209,5 миллиарда рублей – 116,6% к январю – февралю прошлого года.

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