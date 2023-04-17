Во Владивостоке посмертно наградили героя, погибшего в зоне СВО

Принимали награду родители, вдова и дети героя. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В понедельник, 17 апреля, в администрации Владивостока семье погибшего офицера Сергея Кузьмичева передали орден Мужества. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кузьмичев погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе. Указом президента России Владимира Путина майор награжден орденом за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга.

Принимали награду родители, вдова и дети героя.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про еще одного военнослужащего, отмеченного наградой. Алексею было 29 лет, когда он получил повестку во время частичной мобилизации, сказал родным, что поедет и убегать от ответственности не будет. Рядовой запаса геройски погиб 10 января 2023 года в Херсонской области при исполнении воинского долга.

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