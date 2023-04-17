Во Владивостоке пожарные вытащили женщину из горящего здания

На момент прибытия пожарных горел балкон. Фото: принтскрин видео.

Пожар случился на улице Гульбиновича во Владивостоке. Загорелся девятиэтажный многоквартирный дом. 10 человек смогли сами выбежать из задымленного здания, но одна женщина осталась на балкона. Прибывшие пожарные смогли ее спасти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщили о пожаре в 14:49. За считанные минуты на место прибыли пожарные. К этому моменту уже горела обшивка балкона и 3 этажа. Весь подъезд был задымлен, дым же и отрезал все выходы. При помощи спасательного устройства звено газодымозащитной службы вытащило женщину.

Всего площадь повреждения составила 15 квадратных метров, никто не пострадал. Точную причину возгорания устанавливают. В тушении пожара было задействовано 6 единиц пожарной техники и 17 человек личного состава.

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