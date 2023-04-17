Во Владивостоке под колесами грузовика провалилась дорога

Глубина, на которую авто провалилось, поражает. Фото: из соцсетей

Удивительный случай произошел на оживленной дороге во Владивостоке. Груженый скальным грунтом самосвал провалился под землю одним колесом. Фотографиями поделились приморцы в социальных сетях.

Машины поворачивала со стороны Гоголя на Народный проспект, где-то в районе дома на Некрасовской, 100. Под его левым колесом треснул асфальт, и грузовик провалился под него и застрял. Жители предполагают, что он нащупал и сместил крышку сетевого коллектора. Глубина, на которую авто провалилось, поражает.

При этом самосвал уже вытащили из ямы, теперь дорожникам только осталось отремонтировать повреждение.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про еще один случай с грузовиком. Неуправляемая машина перевернулась в центре Владивостока. Жители поделились фотографиями лежащего на боку грузовика. Территорию рядом с перевернутым транспортом оградили конусами.

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