В детских садах Владивостока заменят и отремонтируют теневые навесы

Подрядчики уже приступили к ремонту. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В понедельник, 17 апреля, губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков побывали в детских садах города и проверили, как идут работы по замене и ремонту теневых навесов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В детском саду № 154 на Светланской, 118а уже идет ремонт. Тут приведут в порядок 12 навесов. Скоро подрядчики приступят к работам и в саду на Тобольской, 8.

Константин Шестаков отметил, что возможность заняться таким ремонтом у города появилась впервые за долгие годы. Во многих дошкольных учреждениях беседки находятся в плохом состоянии из-за того, что их никогда не ремонтировали.

– Благодаря поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко на эти цели было направлено около 150 миллионов рублей. Планируется, что работы будут выполнены в ближайшие несколько месяцев. В перспективе такой проект мы планируем реализовать и в других учреждениях дополнительного образования муниципалитета, – рассказал мэр.

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