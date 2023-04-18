Об отключениях рассказали в пресс-службе МУПВ «ВПЭС». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке 18 апреля приостановили подачу горячей воды и центрального отопления. По информации пресс-службы МУПВ «ВПЭС» это связано ремонтными работами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители ведомства, без горячего водоснабжения и отопления остались жильцы домов на Горной, 25, 31, 31а, 33, 33а, Зейской, 4, 10, 12/1, 12/2, Ивановской, 15, 17, 19, 6а, 6/4, Луговой, 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а, 45, 21, 5-1 Матросской, 21, 7-й Матросской, 33а, Новоивановской, 3, Светланской, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 209, 207, Тунгусской, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 65, 69, Тюменской, 22, 26, 28, 1-й Флотской, 39.

По информации ведомства, возобновить подачу тепла и ГВС планируют 18 апреля.

В четверг, 20 апреля, ожидается отключение холодной воды в Артеме. Как рассказали в пресс-службе Примводоканала, ХВС не будет по следующим адресам: 1-я Рабочая от 37 дома, Таежная, Сахалинская 4,8, 7 (Невский холод), Придорожная, Минина, Полярная, Смоленская, 2-я Рабочая 1-40, переулок Сакко и Ванцетти, Гагарина, Ржевская, Океанская, Шахтерская, 1-я,2-я,3-я Морская, переулок Шахтерский 1-й,2-й,3-й,4-й, Геологическая. Отключения начнутся в 10:00 и завершатся в 14:00.

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