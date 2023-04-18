В Находке семилетний мальчик ушел из отцовского дома и пропал

К поискам мальчика подключились полиция и волонтеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находке в полицию обратился местный житель и сообщил, что пропал его семилетний ребенок. Мальчик ушел из дома и не вернулся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД. На поиски отправились полицейские и волонтеры, вскоре его нашли в гостях у другого приморца. Оказалось, что его родители живут отдельно. На выходные отец забрал сына и еще двух детей к себе. Когда мужчина вышел в магазин, ребенок пошел к маме, однако в этот момент ее не было дома. Мальчика увидел знакомый и отвел к себе.

Ребенка вернули родителям в целости и сохранности, но на взрослых составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей). Полиция обратилась в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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