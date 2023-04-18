СМИ: Осужденный на 16,5 лет экс-мэр Владивостока Гуменюк пожаловался на проблемы со здоровьем

Олег Гуменюк и Александр Китаев во время вынесения приговора в январе 2023 года. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке вновь начались заседания по делу бывшего главы города Олега Гуменюка, которого признали виновным в коррупции и превышении полномочий. Еще в январе Ленинский районный суд вынес приговор – 16,5 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей. Тогда же его адвокат Александр Китаев заявил, что они будут подавать апелляцию. Жалоба поступила в Приморский краевой суд в конце марта, первое слушание состоялось в понедельник, 17 апреля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как передают другие СМИ, на заседании Олег Владимирович присутствовал по видеосвязи. Суд озвучил полученные жалобы и дал высказаться каждой стороне. Во время своего слова Гуменюк сказал, что у него начались проблемы со здоровьем, говорит, повысился сахар. Сейчас он сдал все анализы и ждет результаты.

При этом защита экс-мэра хочет добиться отмены приговора и изменения наказания – с заключения на домашний арест.

Новое заседание, на котором будет происходить прение сторон, назначено на 24 апреля.

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