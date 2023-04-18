Дорожное месиво: из разбитых вдребезги машин во Владивостоке спасают людей

Кадры аварии появились в социальных сетях. Фото: 2GIS.

Серьезная авария произошла 18 апреля на острове Русский. Пострадали как минимум пять автомобилей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам приморцев, случилось все в районе остановки Мини-ТЭЦ. На место ДТП приехали сотрудники скорой помощи, полиции и спасатели, последним пришлось воспользоваться оборудованием для деблокировки, чтобы достать людей из разбитых машин. Судя по онлайн-картам, из-за аварии образовалась пробка

Из-за чего произошла авария, неизвестно. О погибших и пострадавших пока также не сообщается. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД по Приморью за подробностями.

Напомним, что на трассе Душкино – Ливадия – Анна произошла жуткая авария. Водитель Honda Fit не справился с управлением машины и вылетел в кювет. В итоге машина перевернулась и приземлилась на крышу. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

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