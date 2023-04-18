130 км/ч – убил: возле аэропорта Владивостока появилась пугающая надпись

Баннер появился на выезде из аэропорта на федеральную трассу. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Любопытный баннер заметили на выезде из международного аэропорта имени В.К. Арсеньева. Фотографии рекламного щита с подписью «Креатив от ГИБДД» выложил в своей группе правозащитник Максим Чихунов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На билборде на синем фоне написано следующее: «60 км/ч – мимо. 90 км/ч – ранил. 130 км/ч – убил».

В целом жители Приморского края оценили идею, а еще рассказали, что подобные плакаты можно найти в разных точках региона. Нечто подобное есть в Находке, а еще в районе объездной трассы на повороте на Снеговую Падь. Люди говорят, что похожих надписей – целая серия, есть, например, «60 км/ч – домой. 130 км/ч – в морг».

Вот так сотрудники МВД пытаются напомнить людям о безопасности. Фото: Telegram-канал @urist_pomosh

Подобные работы сделаны для того, чтобы водители помнили – скорость может убивать. Каждый день в Приморье происходят ДТП из-за того, что кто-то «летел и не справился с управлением». Самый свежий пример – авария на острове Русский. Там владелец Toyota Crown ехал с явным превышением скорости, кадры с камер наблюдения появились совсем недавно. Итог – минимум пять разбитых машин. О пострадавших или погибших пока неизвестно.

Отметим, соблюдение правил дорожного движения – болезненная тема для всех регионов России. В каждом из них по-своему борются с нарушениями. Так, тематические баннеры устанавливают и в Красноярском крае, единственное, они менее угрожающие.

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