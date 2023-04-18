Энергетики ДРСК расчищают просеки ЛЭП в Приморье с опережением графика

Фото: АО ДРСК

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) с начала года в охранных зонах воздушных линий электропередачи выполнили расчистку просек в объеме более 820 га и рубку 10750 деревьев, угрожающих ЛЭП. Работы ведутся с опережением графика.

В настоящее время энергетики ведут работы по чистке и расширению просек в Кавалеровском муниципальном округе, а также в Чугуевском, Яковлевском, Спасском, Кировском, Хасанском и Партизанском муниципальных районах Приморского края.

Всего в 2023 году запланировано привести в нормативное состояние 1620.44 га просек ВЛ 0,4-110 кВ с вырубкой угрожающих ЛЭП деревьев в количестве 21401 штук. Также в этом году филиал предусмотрел расширение просек в объеме почти 1247 га.

Сейчас работы по расширению просек ведутся в Пожарском и Спасском районах. В мае энергетики ДРСК увеличат количество бригад подрядных организаций для наращивания объёмов выполнения плана по расширению просек. Помимо ручного метода расчистки задействована и тяжёлая механизированная техника – бульдозеры, мульчеры и другая спецтехника.

Мероприятия по чистке и расширению просек в охранных зонах ЛЭП в муниципалитетах Приморья выполняются ежегодно и являются одним из важных направлений ремонтной программы, так как позволяют поддерживать просеки ЛЭП в нормативном состоянии, чтобы избежать риска возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, что в рамках реализации программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК), помимо строительства и модернизации энергообъектов, энергетики значительно увеличили объём чистки просек, что в совокупности с другими мероприятиями программы помогло снизить аварийность в сетях в среднем на 20%.

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