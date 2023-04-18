Синоптики опровергли прогноз о снегопаде на 21 апреля в Приморье

Подробности рассказали синоптики Примпогоды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей Приморья предупредили о серьезном ухудшении погоды. По данным синоптиков, в четверг, 20 апреля, ожидаются дожди, туман, также возможны град и грозы. Обстановка 21 числа не улучшится, в край ворвется снежный циклон. Однако специалисты Примпогоды опровергли эти прогнозы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным синоптиков портала, в ночь на четверг осадки в Приморье не ожидаются, дожди начнутся днем, когда с северных провинций Китая придет циклон. Вместе с вихрем в край ворвется теплая воздушная масса.

В пятницу, 21 апреля, осадки прекратятся на большей территории Приморья, сохранятся лишь в северных районах.

Во Владивостоке 20 апреля с моря придет туман и низкая облачность, утром ожидается морось. Осадки сохранятся и днем, однако воздух прогреется до +13…+16°С.

В пятницу, 21 апреля, осадки в городе не предвидятся.

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