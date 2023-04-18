Появилось видео жесткой массовой аварии на острове Русский

Авария произошла 18 апреля. Фото: newsvl.ru

Новые данные о массовой аварии около остановки Мини ТЭЦ «Центральная» публикуют в социальных сетях. По уточненной информации, столкнулись не пять, а шесть машин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сразу к месту ДТП выехали полицейские, медики и спасатели, а также аварийные комиссары. Как оказалось, водитель Toyota Crown ехал на большой скорости, когда от обочины стал отъезжать рулевой Toyota Prius. Первый не справился с управлением и врезался во второго, от удара «Краун» вылетел на встречную полосу и врезался в Honda Vezel и Honda Fit. Виновный «Приус» тоже столкнулся с двумя авто: Toyota Prius и Toyota Harrier.

Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось деблокировать некоторых людей.

В результате происшествия пострадали три человека.

В ситуации, кто виноват, будут разбираться сотрудники ГИБДД.

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