Памятную доску Герою СССР и контрразведчику СМЕРШ Михаилу Крыгину открыли во Владивостоке

Михаил Крыгин погиб в возрасте 27 лет. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Михаил Крыгин – герой СССР, который служил на Тихоокеанском флоте во Владивостоке и погиб во время советско-японской войны в 1945 году. Во вторник, 18 апреля, в его честь открыли памятную доску в музее «Ворошиловская батарея» на острове Русский. Об этом рассказали в правительстве Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Михаил Петрович Крыгин родился в Самарской губернии в 1918 году. В 1939-м его призвали в Красную Армию и направили на Тихоокеанский флот. Во время Великой Отечественной войны на батарее ПВО ТОФ, где охранял Дальний Восток от японцев. Неоднократно просился на западный фронт, однако получал отказы.

В апреле 1943 года его зачислили в особый отдел НКВД. Прошел курсы, благодаря которым его назначили оперуполномоченным отдела контрразведки СМЕРШ островного сектора береговой обороны Главной военно-морской базы Тихоокеанского флота на Русском острове.

В августе 1945-го Михаил Крыгин участвовал в войне с Японией. Ему приказали выполнить специальное задание в ходе разведоперации – захватить японскую военно-морскую миссию в Сейсине.

Когда погиб командир группы, лейтенант Крыгин взял командование на себя. Он 12 раз поднимал в атаку оставшихся в живых бойцов, в итоге его смертельно ранили.

14 сентября 1945 года за проявленные бесстрашие и героизм в борьбе с японскими захватчиками лейтенанту Крыгину Михаилу Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили лучшим воспитанникам Нахимовского военно-морского училища Трофиму Манееву и Никите Щербаченко. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В наши дни на торжественном мероприятии присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что военная контрразведка – одна из самых эффективных спецслужб в военные годы.

– Ее сотрудники с оружием в руках защищали нашу Родину на фронтах. И здесь, на Дальнем Востоке, благодаря таким героям, как Михаил Крыгин, был поставлен заслон вражеской агентуре. Сейчас как раз такое время – чтить наши традиции, воспитывать на них молодое поколение, чтобы они знали своих героев, в честь кого названы улицы, гордились их подвигами.

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