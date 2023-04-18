Приморец отдал мошеннику из Хабаровска почти три миллиона рублей за несуществующее авто

Мужчину обвиняют по статье о мошенничестве.

Житель Артема повелся на уловки нового знакомого из Хабаровска, который заверил – он успешно занимается автобизнесом не один год, и отдал ему почти три миллиона рублей. Мужчина действительно некоторое время был удачлив, только не в сфере машин, а в мошенничестве, но и его настигла рука закона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморец целых три месяца переводил частями деньги, лишь бы получить машину из-за заграницы по цене ниже рыночной. За это время он перевел аферисту 2,974 миллиона рублей. Мужчина понял, что его крупно развели, лишь когда «коммерсант» пропал, перестал отвечать на звонки и сообщений, а автомобиль так и не появился под окнами дома

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего жителя Хабаровска. Установлено, что задержанный познакомился с заявителем дальневосточной столицы. В ходе разговора хабаровчанин представился успешным предпринимателем и предложил свои услуги по доставке автомобиля из-за границы, – рассказали в пресс-службе МВД.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Сейчас предприимчивый мужчина в СИЗО, ждет окончания расследования, специалисты проверяют причастность задержанного к другим преступлениям. К слову, он уже привлекался по статье о мошенничестве.

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