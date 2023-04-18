Во Владивостоке построят новые школьные стадионы по просьбе жителей

Дети смогут заниматься различными видами спорта. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 18 апреля осмотрел школы города. После этого он рассказал, что в планах построить для образовательных учреждений новые стадионы, а старые отремонтировать. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

В школе №20 новый стадион появится уже этим летом. При этом на нем смогут заниматься не только школьники, но и все жители микрорайона «Подножье».

Стадион также появится у школы №15.

– Самое главное – дети получат возможность заниматься различными видами спорта: волейболом, воркауктом, баскетболом. Это будет полезно для укрепления здоровья детей и их всестороннего развития. К новому учебному году этот стадион будет сдан, – отметил Олег Кожемяко.

Ремонт стадионов пройдет еще в 32 школах города.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в детских садах Владивостока заменят и отремонтируют теневые навесы Работы запланированы в 47 дошкольных учреждениях

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