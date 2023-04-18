Губернатор Приморского края рассказал, что идет работа по наполнению кадрами больниц

Губернатор контролирует решение вопроса обеспечения кадрами больниц Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 18 апреля встретился с медицинскими работниками во время итоговой коллегии министерства здравоохранения. Он рассказал, что идет работа по наполнению кадрами учреждений здравоохранения. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

Сейчас в Приморье появляется все больше целевиков, реализуются программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», по которым медработники получают выплаты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Благодаря этим мерам правительство планирует бороться с нехваткой врачей в больницах.

В 2022 году на поддержку медработников из краевого бюджета выделили 548 миллионов рублей. Также начал работы филиал Владивостокского базового медицинского колледжа в Дальнегорске. Там учатся 65 студентов, которые позже будут работать в северных территориях Приморья.

Губернатор подчеркнул, что кадры для отрасли необходимо готовить уже со школьной скамьи, мотивируя талантливых ребят поступать в мединститут и получать востребованную профессию. Он также рассказал, что контролирует решение вопроса обеспечения кадрами больниц.

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