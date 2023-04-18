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НовостиВладивосток18 апреля 2023 9:26

Губернатор Приморского края рассказал, что идет работа по наполнению кадрами больниц

Он подчеркнул, что кадры надо готовить со школьной скамьи
Дарья ИЩУК
Губернатор контролирует решение вопроса обеспечения кадрами больниц

Губернатор контролирует решение вопроса обеспечения кадрами больниц

Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 18 апреля встретился с медицинскими работниками во время итоговой коллегии министерства здравоохранения. Он рассказал, что идет работа по наполнению кадрами учреждений здравоохранения. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

Сейчас в Приморье появляется все больше целевиков, реализуются программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», по которым медработники получают выплаты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Благодаря этим мерам правительство планирует бороться с нехваткой врачей в больницах.

В 2022 году на поддержку медработников из краевого бюджета выделили 548 миллионов рублей. Также начал работы филиал Владивостокского базового медицинского колледжа в Дальнегорске. Там учатся 65 студентов, которые позже будут работать в северных территориях Приморья.

Губернатор подчеркнул, что кадры для отрасли необходимо готовить уже со школьной скамьи, мотивируя талантливых ребят поступать в мединститут и получать востребованную профессию. Он также рассказал, что контролирует решение вопроса обеспечения кадрами больниц.

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