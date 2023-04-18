«Мелкие осколки были везде, даже в карманах»: во Владивостоке у еще одного автобуса лопнуло стекло

Всех пассажиров высадили. Фото: ПОДСЛУШКА ДВФУ. Фото: из соцсетей

О страшной ситуации на популярном автобусном маршруте во Владивостоке рассказали приморцы в социальных сетях. Прямо во время движения лопнуло стекло. Самое ужасное: под этим стеклом сидела девушка, на которую и полетели осколки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Девушка рассказала, что мелкие осколки были везде:

– Стекло было даже в ухе. Потом я засунула руку в карманы, порезалась от сувениров на память. В таких ситуациях наступает просто шок, ты дико теряешься и ничего не понимаешь. Никто не спросил, в порядке ли я. Все фотографировали и снимали видео.

Еще один пассажир рейса поделился, что все могло случиться из-за того, что автобус № 15 боком притерся к другому общественному транспорту на остановке. Всех людей сразу высадили.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о еще одном похожем случае с другим автобусом. По неизвестным пока причинам стеклянные двери общественного транспорта лопнули прямо во время поездки.

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