Объездная трасса Седанка – Патрокл во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

В среду, 19 апреля, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают небольшой дождь на севере края, утром местами туман. Во Владивостоке из-за этого природного явления видимость снизилась до минимума, движение на дорогах затруднено. Однако объездная трасса Седанка – Патрокл даже при такой обстановке все равно открыта. Подробнее о погоде в крае – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погода сегодня, по данным портала «Примпогода», ожидается переменно облачная и без осадков. С поздней ночи дальневосточную столицу окутал туман, который не рассеялся до сих пор. Ветер возьмет направление с юго-востока, умеренный до сильного. Воздух прогреется до 13 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также переменно облачно и без осадков, но теплее – до 17 градусов со знаком плюс. Ветер южный и юго-западный, умеренный, после обеда до сильного.

В Находке также туманно, слабый до умеренного ветер и тепло: +15…+17°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 19 апреля была теплой. Максимальная температура воздуха отмечалась в 1998 году и составила +20,9°C. Минимальная температура воздуха в -2,7°C отмечалась в 1965 году.

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