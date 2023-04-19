В полиции озвучили подробности аварии с шестью машинами на острове Русский

Последствия сокрушительной аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Инспекторы дорожно-патрульной службы поделились обстоятельствами ДТП на улице Аякс во Владивостоке. Речь идет об аварии на острове Русский. Минувшим вторником там разбились сразу пять авто. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как оказалось, виновником сокрушительного столкновения стал 19-летний парень за рулем Toyota Prius. Он, по неизвестным пока причинам, не пропустил Toyota Crown, в результате чего последний на скорости влетел в «гибрида». После этого «Приус» отлетел в припаркованные машины: Toyota Prius NHW 20 и Toyota Harrier. А «Краун» в этот момент врезался в Honda Vezel, который от удара наехал на припаркованный у дороги Honda Fit. Таким образом, ДТП насчитывает шесть покореженных автомобилей.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что пострадали три человека – водители Toyota Prius ZVW 30, Toyota Crown и Honda Vezel.

Стаж вождения предполагаемого виновника составляет полтора года. За нарушение правил дорожного движения в 2023 году парень не привлекался. Теперь за совершенное ДТП, как заверили в полиции, водителя накажут по всей строгости закона.

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