Из-за открытия байкерского сезона в центре Владивостока временно перекроют несколько улиц

Ограничения продлятся с 15:00 до 15:30. Фото: Яна АСТАХОВА

В субботу, 6 мая, во Владивостоке ожидается открытие байкерского сезона вместе с фестивалем «Железные тигры». Из-за мероприятий на некоторых центральных улицах города ограничат движение и парковку, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ограничения введут 6 мая с 15:00 до 15:30 на следующих улицах:

– от пересечения улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком до пересечения Светланского переулка с улицей Светланской;

– от пересечения улицы Светланской с улицей Корабельной Набережной до пересечения улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком.

Как рассказали в мэрии, колонна мотоциклистов будет выезжать с внутренней парковки набережной Цесаревича, проедет по Корабельной Набережной и Светланскому переулку до выезда на Светланскую.

Напомним, что с 15 апреля во Владивостоке больше чем на два месяца перекроют улицу Станюковича.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.