Пенсионер из Приморья рассказал, как отдал мошенникам почти шесть миллионов рублей

Судя по всему, пенсионер отдал все, что у него было. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пенсионер из Спасска-Дальнего рассказал, как лишился более 5,6 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

70-летний приморец обратился с заявлением в полицию. В отделе он рассказал, что перевел неизвестным 5 688 900 рублей. Как это было? Схема «развода» до банальности проста. На телефон пенсионера поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей банка. Она же и сообщила мужчине, что со всех его вкладов якобы сняты деньги, но при этом банк готов возместить ущерб в полном объеме.

После разговора мужчине в мессенджер пришли документы «из банка», согласно которым он действительно стал жертвой мошенника, еще немногим позже поступил второй звонок на телефон – от «следователя».

– Сказал, что вся информация, поступающая из банка, конфиденциальна, и для поимки преступника нужны выполнить все последующие указания.

Что же порекомендовал мошенник? Срочно снять деньги и перевести их на безопасный счет, номер которого ранее продиктовала «сотрудница банка». Вся эта история, судя по всему, выглядела слишком уж убедительно, и доверчивый пенсионер сделал все, что попросили. Чуть позже, проанализировав ситуацию, мужчина предположил, что его обманули, и обратился в полицию.

Там, в следственном подразделении МО МВД России «Спасский», специалисты завели уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

– Не совершайте каких-либо действий по счету, если вам звонят с просьбой или требованием о переводе денег, в том числе на «защищенный», «безопасный» или «специальный» счет банка, – еще раз напомнили в полиции.

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