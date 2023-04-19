На Золотом мосту во Владивостоке произошла массовая авария

Из-за ДТП со стороны Калинина собирается затор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая авария произошла во Владивостоке. На Золотом мосту столкнулись сразу три авто. Об этом сообщил аварийный комиссар «Автогарант», подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился утром среды, 19 апреля, на Золотом мосту по направлению в сторону Некрасовской. По информации от аварийного комиссара, авто марки Toyota Corolla Fielder не выдержал дистанцию и врезался в Toyota Noah. Удар был такой силы, что автобус влетел в Corolla Axio. По предварительной информации, никто не пострадал. Автомобили получили механические и технические повреждения.

Из-за ДТП со стороны Калинина собирается затор. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге.

Разбираться в обстоятельствах аварии теперь предстоит специалистам.

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