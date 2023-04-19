Приморцам рассказали о нововведениях в популярном туристическом месте

Фото: Ирина Овчинникова / lori.ru

Цифровая экосистема сообщила о модернизации и расширении LTE-сети в селе Камень-Рыболов, на берегу озера Ханка. В туристический сезон живописное озеро и окрестности посещает множество туристов со всего Дальнего Востока ради рыбалки и пляжного отдыха. Это комфортное для отдыха место, представители фауны которого занесены в красную книгу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

МТС установила новую базовую станцию в селе Камень-Рыболов, в котором проживает около 9000 человек. Благодаря расширению LTE-покрытия скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла в среднем на 30%. Теперь жители и гости Камень-Рыболова могут комфортно пользоваться различными сервисами – онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, образовательными и музыкальными приложениями.

Быстрым мобильным интернетом также обеспечены все базы отдыха, расположенные на берегу озера Ханка – «Олимп», «Ба Гуа», «Навигатор» и другие. Как сообщили в региональном филиале МТС, установка новой базовой станции также позволит находиться на связи со службами спасения, обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих.

– Озеро Ханка входит в перечень основных достопримечательностей региона. Многочисленные туристы ценят его за пляжный отдых, виндсерфинг и особенно за рыбалку. В Ханке обитает более 70 видов рыб, среди которых есть уникальные, например, змееголов. Также здесь встречаются эндемики, занесенные в Красную книгу. Наличие современной связи и быстрого интернета в таких местах еще больше повышает туристическую привлекательность Приморья и позволяет сделать отдых для гостей региона более комфортным и безопасным, – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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