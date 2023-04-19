В Приморье отсрочили снос самостроев на территории нацпарка «Бикин»

Прокуратура подала апелляционное представление. Фото: Национальный парк «Бикин»

Приморская прокуратура пытается отменить отсрочку на снос самостроев, которые принадлежат семье генерального директора угольного «Терминала Астафьева» Руслана Кондратова, в национальном парке «Бикин». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в сентябре 2021 года Пожарский районный суд признал недействительной сделку о продаже 6 гектаров федеральных земель нацпарка. Также было решено снести 11 самовольных построек, которые появились на территории.

В январе прошлого года апелляционный суд оставил решение без изменений, то же сделал и суд кассационной инстанции. В марте 2023 года владельцы зданий добились своего – им разрешили снести постройки до 30 сентября 2024 года, однако краевая прокуратура оказалась против такого итога, посчитав, что у Кондратовых было достаточно времени, чтобы избавиться от объектов.

Представители ведомства подали апелляционное представление.

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