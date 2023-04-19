Продолжительность отключений – до четырех часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Массовые отключения холодной воды ожидаются в Артеме 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Примводоканала. Подробности и адреса – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения начнутся с 10 часов утра четверга, 20 апреля. Воду отключат в домах по ряду улиц. Среди них:

ул. 1-я Рабочая, 37, ул. Таежная, ул. Сахалинская, 4, 8, 7 (Невский холод), ул. Придорожная, ул. Минина, ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. 2-я Рабочая, 1-40, пер. Сакко и Ванцетти, ул. Гагарина, ул. Ржевская, ул. Океанская, ул. Шахтерская, ул. 1-я, 2-я, 3-я Морская, пер. Шахтерский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, ул. Геологическая.

Водоснабжение вернется в дома в 14:00. Специалисты сообщили, что отключения – мера вынужденная. На участке будут проводиться аварийные ремонтные работы. Жителей указанных домов попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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