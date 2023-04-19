Соцсети о мальчишках, напавших на женщину: папа умер, мама употребляет, ходит по Большому Камню и занимает деньги

По словам приморцев, у мальчика есть сестра. Фото: принтскрин видео.

В Приморье не утихает история о видео, в котором школьники издеваются над жительницей Большого Камня. В социальных сетях люди рассказали подробности про семью одного из нападавших. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам приморцев, мама Никиты (имя изменено) нигде не работает и живет на деньгах по потере кормильца, отец умер год назад, с тех пор женщина пристрастилась к наркотикам.

– Ходит по городу, занимает деньги и не отдает. У мальчика еще сестра есть, жаль ее. Он всегда чудил, а толку в нашем Камне нет, никто не шевелится, – пишут жители города.

Приморцы добавили, что женщина на видео не первая жертва детей, ранее они издевались над мужчиной возле гаражей в районе школы № 3.

Напомним, что полиция нашла учеников, которые пинали местную жительницу. С ребятами провели профилактические беседы, а родителей могут привлечь к административной ответственности.

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