В Приморье при пожаре в жилом доме рухнула крыша

Пламя тушили три единицы пожарной техники и шесть человек личного состава. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома в Пожарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о пожаре поступила поздней ночью, в 3:15. Звонивший сообщил, что горит частный жилой дом в селе Губерово. К месту ЧП незамедлительно направились пожарные.

Когда специалисты прибыли, огонь уже успел охватить кровлю и веранду дома. Крыша в процессе и вовсе рухнула.

Пламя тушили три единицы пожарной техники и шесть человек личного состава. По данным пресс-службы, огонь уничтожил около 45 квадратных метров постройки. Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет.

Теперь выяснять причины пожара и ущерб предстоит компетентным органам.

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