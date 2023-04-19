На Камчатке скончалась ветеран Великой Отечественной войны Сальма Шарупич

Сальма Яновна Шарупич.

19 апреля не стало жительницы Камчатки и ветерана Великой Отечественной войны Сальмы Яновны Шарупич. Женщина скончалась в возрасте 98 лет, немного не дожив до своего дня рождения в конце мая, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Об огромной утрате написал губернатор края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

– Ушла из жизни невероятно светлый и добрый человек. В Красную армию Сальма Яновна пришла семнадцатилетней девушкой, принимала участие в боевых действиях на Дальнем Востоке, воевала с японскими милитаристами, была начальником поста противовоздушной обороны. Она была и останется для всех нас примером трудолюбия, верности долгу, уважения к истории и ее урокам. Светлая память о Сальме Яновне сохранится в наших сердцах и в истории Камчатского края. Искренние соболезнования родным и близким.

Кстати говоря, в 2021 году в преддверии Дня Победы Сальма Шарупич получила медаль «За Победу над Японией». Знаком ее наградили еще в 1945-м, 76 лет назад, однако каким-то образом награда потерялась. О том, что у ветерана нет заслуженной медали, стало известно в 2020 году во время подготовки материала о ней для размещения в мультимедийном комплексе на территории главного храма Вооруженных Сил.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким Сальмы Яновны.

Сальма Яновна родилась в мае 1924 года.

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