Лобовое ДТП с грузовиком в Приморье унесло жизнь 31-летней женщины

За рулем грузового транспорта находился 32-летний мужчина, «Нотом» управлял 29-летний парень. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшная авария унесла жизнь молодой женщины в Приморье. На трассе Уссури произошло жесткое лобовое столкновение малолитражки и грузовика. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на 599 километре автодороги А-370 Хабаровск – Владивосток. Водитель Nissan Note направлялся в сторону дальневосточной столицы. Перед ним в какой-то момент возникла колонна из других машин, и рулевой принял решение пойти на обгон. Когда маневр был уже почти закончен, на трассе возник грузовой транспорт марки Mersedez Benz Actros. Судя по всему, оба водителя никак не ожидали такого поворота событий, и на полном ходу «Ниссан» влетел в «Мерседес» лоб в лоб.

Место аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

За рулем крупнотоннажного транспорта находился 32-летний мужчина, «Нотом» управлял 29-летний парень. На сиденье рядом находилась его спутницу – 31-летняя женщина. Именно она получила травмы, несовместимые с жизнью.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что самого виновника аварии госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Теперь разбираться в случившемся предстоит компетентным органам.

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