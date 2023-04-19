А если бы попал ребенку в глаз? В столице Приморья полиция разыскивает парня с пистолетом

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Во Владивостоке местный житель обстрелял чужой автомобиль на парковке возле торгового центра «Седанка Сити». Он почти попал в руки полицейским, но смог удрать от них. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. По их словам, парень стрелял в автомобиль из пневматического пистолета. Очевидцы также предполагают, кто оказался нарушителем – Богдан С., которого владивостокцы называют местным беспредельщиком.

Сотрудники полиции попытались задержать его внутри торгового центра, одна 19-летний житель смог убежать в неизвестном направлении.

– Люди ходят с детьми, он мог спокойно попасть в глаз ребенку с пистолета или сбить коляску, когда убегал, – пишут приморцы.

До сих пор неясно, чем ему не угодил чужой автомобиль. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД, чтобы узнать, задержали ли парня. Подробности обещали предоставить позже.

ОБНОВЛЕНИЕ 15:04

Как рассказали в пресс-службе УМВД, специалисты установили личность нарушителя, сейчас полиция проводит проверку и ищет подозреваемого.

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