Во Владивостоке в рамках Родительского дня запустят специальный рейс

Специальный рейс № 6 будет ходить с 9:00 до 21:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Владивостока анонсировала выход на маршрут автобуса №6. Он будет ходить от площади Луговой до Морского кладбища почти две недели – с 21 апреля по 4 мая. Эти дни приурочены к Родительскому дню, во время которого жители города посещают могилы усопших родных, чтобы навести порядок на участке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2023 году Радоница выпала на 25 апреля. Сначала люди задавались вопросом – смогут ли они во вторник посетить кладбища, так как включительно по этот день проходит акарицидная обработка лесных территорий. «Комсомолка» выяснила, что посещение будет открыто примерно с 11 до 18 часов. Однако специалисты мэрии рекомендовали планировать поездку с 13 часов. Речь идет о Лесном, Морском, Подножье, Центральном и Аяксе.

Сегодня возник новый вопрос – как добраться, если нет своей машины. Вы спрашиваете, администрация отвечает.

– Специальный рейс № 6 будет ходить с 9:00 до 21:00. Расчетный интервал движения – 40 минут. Цена поездки – как и на всех городских автобусах: 32 рубля по транспортной карте, 35 – при оплате банковской картой, 40 рублей – наличными.

Отметим, что до Морского кладбища также можно доехать на автобусе №31к, а до Лесного, которое находится недалеко от остановки «14-й километр», люди могут добраться на любом из маршрутов, которые следуют из города.

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