В Приморье дети погибших на СВО военных смогут получить жилье до совершеннолетия

Для детей, которые живут во Владивостоке, появится еще одна мера поддержки. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о том, что депутатам краевого Законодательного Собрания предложили внести изменения в закон о предоставлении жилья семьям погибших участников СВО. Теперь дети смогут получить жилье до наступления 18-летия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Выплата на приобретение жилья будет предоставлена из расчета 36 квадратных метров на каждого ребенка. Размер выплаты рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра для детей-сирот в том населенном пункте Приморского края, в котором проживает ребенок. Также допускается приобретение жилья в общедолевую собственность детей, – отметил Олег Кожемяко.

Для детей, которые живут во Владивостоке, появится еще одна мера поддержки. Им будут предоставлять квартиру в столице края в собственность. Ее размер составит от 18 до 36 квадратных метров.

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