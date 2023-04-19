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НовостиВладивосток19 апреля 2023 8:58

В Приморье дети погибших на СВО военных смогут получить жилье до совершеннолетия

Такую меру поддержки предложили ввести депутатам Законодательного собрания
Дарья ИЩУК
Для детей, которые живут во Владивостоке, появится еще одна мера поддержки.

Для детей, которые живут во Владивостоке, появится еще одна мера поддержки.

Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о том, что депутатам краевого Законодательного Собрания предложили внести изменения в закон о предоставлении жилья семьям погибших участников СВО. Теперь дети смогут получить жилье до наступления 18-летия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Выплата на приобретение жилья будет предоставлена из расчета 36 квадратных метров на каждого ребенка. Размер выплаты рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра для детей-сирот в том населенном пункте Приморского края, в котором проживает ребенок. Также допускается приобретение жилья в общедолевую собственность детей, – отметил Олег Кожемяко.

Для детей, которые живут во Владивостоке, появится еще одна мера поддержки. Им будут предоставлять квартиру в столице края в собственность. Ее размер составит от 18 до 36 квадратных метров.

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