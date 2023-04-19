В Приморье больше 8 тысяч семей получают выплату за третьего ребенка

Выплата назначается семьям, у которых доход ниже двух прожиточных минимумов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье больше 8 тысяч семей получают ежемесячную выплату за третьего и последующих детей в рамках нацпроекта «Демография». В 2023 году из бюджета на эти цели выделено 433 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве также рассказали, что выплата назначается семьям, у которых доход ниже двух прожиточных минимумов.

– Если ребенок родился по 31 декабря 2022 года, то родитель имеет право обратиться за назначением выплаты до достижения ребенком возраста трех лет по уже действующим условиям их назначения, без комплексной оценки имущественной обеспеченности семьи, то есть не учитывается наличие в собственности жилых помещений, автомобилей, земельных участков, – отметили специалисты.

Размер выплаты зависит от величины прожиточного минимума. В 2023 году это 18210 рублей.

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