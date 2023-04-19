Приморец, передавший взятку главврачу психиатрической полиции, заключен под стражу на 2 месяца

Житель хотел, чтобы его сняли с учета, на котором он находился 37 лет. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения для приморца, который дал взятку 100 тысяч рублей главврачу психиатрической больницы. Теперь он на 2 месяца заключен под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

58-летнего мужчину подозревают в том, что в апреле 2019 года он через посредника передал 100 тысяч главному врачу Краевой клинической психиатрической больницы Максиму Артамонову. Житель хотел, чтобы его сняли с учета, на котором он находился 37 лет.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки через посредника» находится на контроле в прокуратуре Приморского края.

Также прокурор поддержит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу врачу психиатрической больницы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на Максима Артамонова завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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