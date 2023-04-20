Туман и морось ворвались во Владивосток 20 апреля

Температура воздуха в городе достигла +16°C.
Фото: Милана СОКОЛ
Утром, 20 апреля, фронтальные разделы принесли с собой в Приморье умеренный дождь, а на побережье туман. По данным портала «Примгидромет», в крае наблюдается западный сильный ветер, а столбики термометров показывают до +8…+19°C. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Во Владивостоке морось, туман опустился на улицы, спрятав в себе многоэтажки. Температура воздуха в приморской столице достигла +14…+16°C. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе Примгидромета, белая дымка рассеется уже после обеда.
Сотрудники ГИБДД напомнили жителям и гостям Владивостока о правилах управления автомобилем во время тумана. Необходимо сбавить скорость «с запасом», включить противотуманные фары или ближний свет, открыть окно, «отпустить» автомобиль, который едет перед вами, как можно дальше.
Сотрудники ГИБДД напомнили правила управления автомобилем во время тумана.
Фото: Милана СОКОЛ