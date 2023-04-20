Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток20 апреля 2023 0:18

Туман и морось ворвались во Владивосток 20 апреля

Синоптики рассказали, когда рассеется мгла
Павел САХАРОВСКИЙ
Температура воздуха в городе достигла +16°C.

Температура воздуха в городе достигла +16°C.

Фото: Милана СОКОЛ

Утром, 20 апреля, фронтальные разделы принесли с собой в Приморье умеренный дождь, а на побережье туман. По данным портала «Примгидромет», в крае наблюдается западный сильный ветер, а столбики термометров показывают до +8…+19°C. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке морось, туман опустился на улицы, спрятав в себе многоэтажки. Температура воздуха в приморской столице достигла +14…+16°C. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе Примгидромета, белая дымка рассеется уже после обеда.

Сотрудники ГИБДД напомнили жителям и гостям Владивостока о правилах управления автомобилем во время тумана. Необходимо сбавить скорость «с запасом», включить противотуманные фары или ближний свет, открыть окно, «отпустить» автомобиль, который едет перед вами, как можно дальше.

Сотрудники ГИБДД напомнили правила управления автомобилем во время тумана.

Сотрудники ГИБДД напомнили правила управления автомобилем во время тумана.

Фото: Милана СОКОЛ