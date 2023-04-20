Туман и морось ворвались во Владивосток 20 апреля

Температура воздуха в городе достигла +16°C. Фото: Милана СОКОЛ

Утром, 20 апреля, фронтальные разделы принесли с собой в Приморье умеренный дождь, а на побережье туман. По данным портала «Примгидромет», в крае наблюдается западный сильный ветер, а столбики термометров показывают до +8…+19°C. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке морось, туман опустился на улицы, спрятав в себе многоэтажки. Температура воздуха в приморской столице достигла +14…+16°C. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе Примгидромета, белая дымка рассеется уже после обеда.

Сотрудники ГИБДД напомнили жителям и гостям Владивостока о правилах управления автомобилем во время тумана. Необходимо сбавить скорость «с запасом», включить противотуманные фары или ближний свет, открыть окно, «отпустить» автомобиль, который едет перед вами, как можно дальше.