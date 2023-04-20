Жителей Приморья призывают активнее голосовать за объекты благоустройства

Олег Кожемяко вместе с Константином Шестаковым посетил набережные на Второй Речке. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» могут благоустроить места отдыха, которые выберут жители. Проголосовать за понравившееся объекты можно на платформе za.gorodsreda.ru до 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 19 апреля посетил набережную Арсеньева, которую сделали в рамках нацпроекта. По словам главы края, раньше здесь была свалка, но самосвалы вывезли мусор, и территория превратилась в уютное место отдыха. Также вместе с мэром Владивостока Константином Шестаковым он побывал на «Татарку», благоустроенную в прошлом году.

Проголосовать можно до 31 мая. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

– Сейчас проходит голосование за выбор тех или иных мест отдыха, и нужно принимать в нем участие. Это украшает наши города и поселки, их облик меняется, и многое зависит от жителей. В этом году во Владивостоке благоустроят скверы в Снеговой Пади, на Орлиной сопке, озеро на Сафонова, 14.

Глава края призвал приморцев активнее голосовать за нужные парки и скверы, чтобы край стал комфортнее.

В 2023 году голосование проводится за объекты Арсеньева, Артема, Большого Камня, Владивостока, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Фокино, Востокского, Кавалеровского, Новошахтинского городских поселений, Михайловского района, Октябрьского, Пограничного, Пожарского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского муниципальных округов. Всего на выбор представлено 20 скверов, 4 парка и столько же зон отдыха, 8 площадей, 11 общественных территорий, 2 набережные, видовая площадка.