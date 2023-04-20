Губернатор Приморья проверил реконструкцию развязки улиц Волжская – Шуйская

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владивостоке продолжается реконструкция развязки в районе улиц Волжская – Шуйская. В среду, 19 апреля, губернатор Приморья Олег Кожемяко проследил за ходом работ, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты возвели опоры под будущий мост, сейчас идет укрепление русла реки. По словам руководителя подрядной организации АО «СПЕЦСУ» Ивана Зайченко, сооружение будет готово к концу мая, сдать его планируют в июле.

– Компания набрала хорошие темпы работ, и уже летом жители города получат здесь удобную, комфортабельную развязку. Это, в свою очередь, позволит сократить и время движения в пути, и разгрузить дороги в этом микрорайоне, – отметил глава края.

Каждый год в Приморье ремонтируют важные транспортные артерии сразу по нескольким программам: нацпроекту «Безопасные качественные дороги», краевой профильной программе, с помощью муниципальных средств. За последние пять лет в регионе построили и реконструировали около 40 километров новых трасс, восстановили более 720 километров.